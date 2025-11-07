HDK'den yapılan açıklamada, ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır'a atıfla, 'HDK, söz konusu ülkeler tarafından önerilen insani ateşkese katılmayı kabul ettiğini teyit etmektedir.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin Sudan'daki siyasi süreci şekillendirecek temel ilkelerin derhal görüşülmeye başlanmasını beklediği, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış ortamının tesis edilmesini amaçladığı öne sürüldü.

Sudan ordusu, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Associated Press (AP) Haber Ajansı ise ismi belirtilmeyen bir Sudan ordu yetkilisinin, ateşkesi ancak HDK'nin sivillerin yaşadığı bölgelerden çekilmesini ve silah bırakmasını öngörmesi durumunda kabul edecekleri yönündeki değerlendirmesini paylaştı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Muhabir: Ahmed Satti