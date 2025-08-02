Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen kırmızı-beyazlı takım, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda taktik organizasyonlar üzerinde yoğunlaştı. Oyuncuların kondisyon ve taktiksel hazırlıkları ön planda tutuldu.

Sivasspor, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına 4 Ağustos Pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor arasındaki mücadele, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak.