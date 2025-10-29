Sivas’ın Gölova ilçesinde, Gölova Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle yürütülen yürüyüş yolu projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Gölova Gölü kenarında hayata geçirilen proje kapsamında, yürüyüş yolunun çevresine fidan dikimi yapıldı.

İlçe sakinlerine doğayla iç içe bir alan kazandırmayı hedefleyen proje, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal alan oluşturmayı amaçlıyor.

Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Doğayla iç içe bir ortam sunacak projemizin yürüyüş yolu tamamlandığında hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin uğrak noktası olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.