Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, yaşanan olayda 5 vatandaşın enkaz altında olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, ekiplerin olay yerine hızla sevk edildiğini ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; “Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80’i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.”

Bakan Yerlikaya, “Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin enkaz bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.