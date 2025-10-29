Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet Bayramı öncesinde tarihe ışık tutan önemli bir belgeyi paylaştı. Ortaylı’nın paylaştığı 29 Ekim 1923 tarihli resmi belgede, Türkiye Devleti’nin yönetim biçiminin “Cumhuriyet” olarak ilan edildiği ifadeler yer alıyor.

Belgede, “Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir” cümlesi, ulusal egemenliğin temelini oluşturuyor.

İlber Ortaylı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcılar, “Tarihin dönüm noktası” ve “Atatürk’ün mirası” yorumlarıyla belgeye büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılında yapılan bu paylaşım, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin ve halk iradesinin simgesi olan o tarihi günü yeniden hatırlattı.