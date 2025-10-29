TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasiyi güçlendirme kararlılığını vurguladı. Kurtulmuş, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da halkın sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, “Aziz milletimizin inanç ve değerleriyle temelleri atılan Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne halkın iradesini esas alan, demokrasiyi kurumlarıyla yaşatan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir millet yapısını adım adım inşa etmiştir. Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir” dedi.

Kurtulmuş, milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet’in, milletin ortak aklı ve irfanıyla yükseldiğini belirterek, “Birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşen Cumhuriyetimiz, ikinci yüzyılında da demokrasimizi daha ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da anan Kurtulmuş, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.