Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay, Akse Sapağı Mahallesi’nde metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Çökme sırasında binada yaşayanların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, binanın enkazında kurtarma çalışmalarına başladı.

Bölgedeki çalışmalarda iş makineleri ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Edinilen bilgilere göre, çöken binanın enkazında aynı aileden 5 kişinin olduğu açıklandı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, çevre binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Yetkililer, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Binanın çökmeden önceki görüntüsü ise şu şekilde;