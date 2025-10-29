Google’ın e-posta servisi Gmail’e ait yaklaşık 183 milyon hesabın şifrelerinin sızdırıldığı ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, veri sızıntısı Nisan 2025’te gerçekleşti ancak olay kısa süre önce fark edildi.

Sızdırılan bilgiler arasında kullanıcı adları, e-posta adresleri ve şifrelerin bulunduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, verilerin karanlık internet ortamlarında satılabileceğini belirtiyor.

Kullanıcıların hesap güvenliklerini sağlamak için şifrelerini hemen değiştirmeleri, iki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirmeleri ve benzer şifreleri farklı platformlarda kullanmamaları öneriliyor.

Google’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.