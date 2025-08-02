Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anma programında, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan ve 33 aydının yaşamını yitirdiği elim olayda hayatını kaybeden Halk Ozanı Muhlis Akarsu, sevgi ve özlemle anıldı.

ZAS Müzik, OZAN-DER, Mursal Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ile Ankara Divriği Kültür Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen gecede, sanatçılar Muhlis Akarsu’nun unutulmaz türkülerini seslendirdi. Mustafa Özarslan ve Grup Çığ’ın yanı sıra Aykut Aslan, Tarık Kavuk, Battal Kılıçaslan, Mehmet Kundak, Hüsnü İyidoğan, Görkem Aygüz, Özlem Yılmaz, Fuat Alpay, Ata Okyanus Gündüz ve Zeynep Sönmez geceye sahne performanslarıyla renk kattı.

Salonu dolduran izleyiciler de sanatçılara eşlik ederek duygulu anlar yaşadı.

Başkan Şahin: “O karanlık günü unutmuyoruz”

Anma programında konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve sanatçılara teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Büyük usta Muhlis Akarsu’yu ve onunla birlikte hayatını kaybeden 33 canı asla unutmadık, unutturmayacağız. Akarsu’nun yanı sıra Nesimi Çimen, Hasret Gültekin ve Gülsüm Karababa gibi kıymetli sanatçılarımızı da kaybettiğimiz o gün, insanlık adına utanç verici bir gündü. Bugün bizleri burada bir araya getiren; bu ülkeye ışık tutan tüm aydınlarımızın anısıdır. Hepsini minnet ve saygıyla anıyoruz.”

Muhlis Akarsu Kimdir?

Muhlis Akarsu, Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biridir. 1948 yılında Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Kızıldeli köyünde doğmuştur. Alevi-Bektaşi geleneğinin önemli temsilcilerinden olan Akarsu, ozanlık geleneğini sürdüren güçlü bir halk sanatçısıdır. Bağlaması ve kendine has yorumuyla, halk müziğinde derin izler bırakmıştır.

Özellikleri ve Eserleri:

Muhlis Akarsu, hem derleme eserler seslendirmiş hem de kendi yazdığı şiirleri ve besteleriyle tanınmıştır.

Sevgi, barış, insan hakları, özgürlük ve toplumsal eşitlik gibi konuları işlemiş, halkı bilinçlendirme amacı gütmüştür.

Özellikle "Dostum Dostum", "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun", "Açılın Kapılar Şaha Gidelim" gibi türküleri hâlâ geniş kitlelerce dinlenmektedir.