Altındağ Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sıklıkla tercih ettiği parkları daha temiz ve düzenli hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçedeki tüm parklarda detaylı temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemeleri titizlikle yürütülüyor. Ekipler, çim biçmeden yabani ot temizliğine kadar pek çok konuda yoğun bir mesai harcıyor. Yapılan çalışmalarla parklar adeta yeniden hayat buluyor.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekiplerin özverili çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

“Parklarımızı Temiz Tutmak Hepimizin Sorumluluğu”

Altındağ genelindeki parklarda bakım ve temizlik çalışmalarının hızla sürdüğünü vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, “İlçemizde bulunan tüm parklarımızda temizlik, çim biçme ve peyzaj faaliyetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyor” dedi.

Başkan Tiryaki, parklarda hijyenin sağlanmasına özel önem verdiklerini belirterek, Altındağ sakinlerinden bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

“En etkili temizlik kirletmemektir” diyen Tiryaki, yaz aylarında parkların vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirtti. “Sıcak havalarda parklarımız vatandaşlarımızın nefes aldığı en önemli alanlar haline geldi. Bu nedenle temizlik ve bakım çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Halkımızın parklarımızda keyifle zaman geçirebilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

“Görüş ve Talepleriniz Bizim İçin Değerli”

Başkan Tiryaki, Altındağlıların taleplerini her zaman önemsediklerini belirterek, “Vatandaşlarımız bizlere 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezimiz, 0552 444 3919 numaralı WhatsApp hattımız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden kolaylıkla ulaşabilir. Altındağ’ı daha yaşanabilir kılmak için bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.