Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'taki Kumlubel Parkı'nda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen neden ile tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabanca ile açılan ateş sonucu Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Karın bölgesine 2 mermi isabet eden ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Taşdelen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Enes Ö. ile Ali Han D. de ambulans ile aynı hastaneye götürüldü. Enes Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan ve çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında tabanca bulundu.