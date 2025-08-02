Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan kaleci Günay Güvenç ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

2027’ye Kadar Galatasaray’da

Yönetim, başarılı kaleciyle 2 ya da 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yapılacak zam miktarı henüz netleşmese de, Günay Güvenç’in en erken 2027 yılına kadar Galatasaray forması giymeye devam edeceği bildirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Performansıyla Güven Verdi

2023-2024 sezonunda Galatasaray’a katılan milli kaleci, iki sezonda toplam 20 maçta görev aldı. Özellikle Muslera’nın cezalı olduğu karşılaşmalarda sergilediği performansla dikkat çeken Günay, hem teknik heyetin hem de taraftarın güvenini kazandı. Bu sezon çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı.