Maçı değerlendiren Slot, alınan yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi:

“Hayal kırıklığına uğradık. Kazanmaya çıktık ama kazanamadık. Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarıda daha zor pozisyon yarattık. Onlar tamamen takım savunmasına odaklandılar. İkinci yarıda top zaten oyunda çok kalmadı.”

“Rotasyon Yapmak Zorundayım”

Hollandalı teknik adam, yoğun maç temposu ve sakatlık riskleri nedeniyle kadro tercihlerini değiştirmek zorunda kaldığını söyledi:

“Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir. Birçok oyuncumuz sezon öncesi kampı kaçırdı. Sakatlık açısından riskler var. İsteğime bağlı değil, rotasyon yapmak zorunda kalıyorum. Elimdeki oyuncu sayısına baktığımda 2-3-4 sakatlık olduğunda geriye sadece 15-16 oyuncu kalıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Ama ben takımımdan çok memnunum. Kararlara inancım tam.”

“Penaltıda Rakibin Ayağına Müdahale Yoktu”

Galatasaray’ın kazandığı penaltı hakkında da konuşan Slot, kararın tartışmalı olduğunu belirtti:

“Penaltı pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Biz sahada çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama normalde olduğundan fazla reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum.”