UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 1-0’lık skorla galip ayrılarak gruptaki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Maça dengeli başlayan Galatasaray, 16. dakikada Osimhen’in penaltı golüyle öne geçti. İlk yarıda savunmada disiplinli bir görüntü sergileyen temsilcimiz, devreye üstün girdi.

İkinci yarıda da dirençli oyununu sürdüren Cimbom, 71. dakikada Osimhen’in oyundan çıkmasının ardından hücumda zorlanmasına rağmen Liverpool’a net fırsat tanımadı. 90. dakikada konuk ekip lehine verilen penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk galibiyetini elde etmiş oldu.