Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 22.00’de Polonya ekibi Legia Varşova ile oynayacağı mücadele öncesinde hazırlıklarını Jozef Pilsudski Stadı’nda yaptığı idmanla tamamladı.

Antrenmandan Detaylar

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Çalışma, ısınma hareketleriyle başladı, ardından pas çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı antrenman yapıldı.

7 Futbolcu Kadroda Yer Almadı

Samsunspor’da sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı. Ayrıca statü gereği Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da Legia Varşova karşısında forma giyemeyecek.

Samsunspor Legia Varşova Maçı

Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi’nde oynayacağı bu ilk mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruplara iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.