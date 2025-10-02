Bakan Göktaş, insani yardım taşıyan filoya yapılan müdahalenin uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali olduğunu vurguladı.

“Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin’e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz.”

“Zalim Politikalar Direnişi Bastıramaz”

Bakan Göktaş, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının sonuçsuz kalacağını belirterek şunları söyledi:

“Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz; tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir.”

“Uluslararası Toplum Somut Adımlar Atmalı”

Göktaş, açıklamasında uluslararası topluma çağrıda bulunarak insani yardım koridorlarının güvenliğinin sağlanması, Gazze ablukasının kaldırılması ve suçluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır!”

