Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Seyir halindeyken otomobilin motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekti. Kısa süre sonra motor kısmından alevler yükseldi.

İtfaiye Ekipleri Yangına Müdahale Etti

Olayı gören diğer sürücüler yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Araçta Hasar Meydana Geldi

Yangın sonucunda otomobilin motor bölümünde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.