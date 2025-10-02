Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tamamen sivil ve barışçıl bir amaçla Gazze’ye giden gemilerin uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından yasa dışı müdahaleye maruz kaldığını duyurdu.

6 Gemiden 20 Türk Aktivist Alıkonuldu

Açıklamaya göre, İsrail donanması Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue adlı gemilerdeki toplam 20 Türk aktivisti alıkoydu.

Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle açıklandı:

Sirius Gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma Gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali Almanya'nın Münih kentinde patlama meydana geldi! İçeriği Görüntüle

Huga_A Gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine_A Gemisi: Sümeyye Sena Polat

Grande Blue Gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

“Uluslararası Hukuk İhlali”

Delegasyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail’in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır. Bu müdahaleler, uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına gelmektedir. Alıkonulan tüm yolcularımızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

Türkiye’den Tepki Bekleniyor

İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi ve 20 Türk vatandaşının alıkonulması Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.