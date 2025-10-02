Bakan Memişoğlu mesajında, İsrail’in sadece Gazze’de işlediği soykırım suçuyla yetinmediğini, aynı zamanda sivillere yönelik barbarca saldırılarını da sürdürdüğünü vurguladı.

“Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından yapılan insanlık dışı saldırıyı lanetliyorum.

Gazze’de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail’in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli; uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir.”

“Uluslararası Kamuoyu Harekete Geçmeli”

Bakan Memişoğlu, uluslararası toplumun İsrail saldırılarına karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum. İnsan, önce insan!”

Türkiye’den Gazze’ye Destek Mesajı

Sağlık Bakanı’nın açıklaması, Türkiye’nin Filistin ve Gazze halkına yönelik desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi dünya genelinde tepkilere neden olurken, Türkiye’den gelen mesajlar dikkat çekiyor.

— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 1, 2025