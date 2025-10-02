Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) çağrısıyla bir araya gelen grup üyeleri, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Protestoya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

Katılımcılar, “İnsanlığın onuru Sumud Filosu”, “Kudüs bizimdir, bizim kalacak”, “Katil İsrail, işbirlikçi ABD” ve “İşte burası katillerin yuvası” sloganları attı. Grup ayrıca, “Hamas seninleyiz” yazılı pankart açtı.

“Gazze’ye Sahip Çıkmazsak Yok Oluruz”

Grup adına açıklama yapan ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu vurgulayarak uluslararası kurumların çaresiz kaldığını söyledi.

Özdemir, Küresel Sumud Filosu’nun farklı ülkelerden katılımcılarla Gazze’deki ablukayı yıkmak için yola çıktığını belirtti:

“Gazze bizim için dini, vicdani ve milli bir meseledir. Gazze’ye sahip çıkamazsak vicdansız, kalpsiz, duygusuz kalırız, yok oluruz. 57 ülkeden insan kararlılık yürüyüşüne geçti. Bu yürüyüşe yönelik müdahale asla kabul edilemez.”

Gemilerle İletişim Kesildi

Protesto sırasında, filoda yer alan Adagio gemisindeki aktivist Zeynel Abidin Özkan ile telefon bağlantısı kuruldu. Özkan, Gazze’ye 70 deniz mili mesafede olduklarını ve İsrail’in müdahalesiyle karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gemilerin bir kısmıyla iletişimimiz kesildi. Arkadaşlarımızın durumu hakkında bilgi alamıyoruz. Kalan gemiler hızını düşürdü ve Gazze’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.”

ABD Büyükelçiliği önündeki protestonun devam ettiği öğrenildi.