Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, yağmur suyu kanalına düşüp devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sularında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Osmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Deniz A. (25) Yönetimindeki 16 BNM 842 plakalı otomobil, İnegöl istikametine dönüş yapan Murat Y. (37) yönetimindeki 34 GKJ 403 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yağmur suyu kanalına düştükten sonra istinat duvarına çarpıp devrildi. Hafif ticari araç ise çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çıktı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Nebi Furkan Ş. (28), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.