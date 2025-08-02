Ankara’da bir otomobilde bulunan kişiler, önünü kestiği başka bir otomobilin sürücüsüne balta ile saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Keçiören mevkisinde meydana geldi. 06 CYY 621 plakalı otomobilden inen kişiler seyir halindeki başka bir otomobilin önünü kesip, sürücüyle tartışmaya başladı.

Şüpheliler önünü kestikleri otomobil sürücüsüne balta ile saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü, otomobili ile yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.