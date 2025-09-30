Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, evde çıkan tartışma sırasında tabanca ile karnından vurulan Fadik Polat (26), götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan eşi Ramazan Polat (35), gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sularında Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak’taki bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi.

Polat ailesinin evinden yaşanan tartışma sırasında bir el silah sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar ile adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Fadik Polat, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, evde bulunan kadının eşi Ramazan Polat’ı gözaltına aldı. Tabanca ise incelenmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.