Edirne’de, şehit ailesini telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, aileyi 846 bin TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

11 Şüpheli İstanbul ve Antalya’da Yakalandı

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı.

“Şehit Ailelerimiz En Kutsal Emanetimizdir”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.”