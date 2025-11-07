Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan “Erkilet Bulvarı’nda araç ters yönden ilerledi” ve “Hunat Mahallesi’nde araç ters yönden ilerliyor” paylaşımları üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde her iki aracın da tespit edilmesiyle, plaka sahiplerine toplam 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan, çevreye rahatsızlık veren ve saygısızca araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.