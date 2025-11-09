İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin siber suçlarla mücadele kapsamında son iki haftada 79 şüpheliyi yakaladığını duyurdu.

Yerlikaya, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik” dedi.

Bakan Yerlikaya, “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik” suçlarına yönelik operasyonların İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 5,8 milyar TL’lik işlem hacmine sahip 79 şüpheli yakalanırken, bunlardan 53’ü tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yerlikaya, yapılan incelemelerde şüphelilerin:

Sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek parça satışı gibi ilanlarla dolandırıcılık yaptıklarını,

Yasa dışı bahis oynattıklarını ve para transferlerine aracılık ettiklerini,

Sosyal medyada “borsa yatırım danışmanlığı” adı altında haksız kazanç sağladıklarını,

Vatandaşlara ait görüntü ve videoları rızaları olmadan para karşılığı sattıklarını tespit ettiklerini aktardı.

Yerlikaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz.”

