Biletler, 2025-2026 sezonu kombineleri ile geçerli olacak ve Gençlerbirliği biletleri, Corendon Alanyaspor passolig kartı hariç diğer tüm Passolig taraftar kartlarıyla alınabilecek. Misafir tribün biletleri ise yalnızca Corendon Alanyaspor Passolig kartı ile temin edilebilecek.

Her taraftar en fazla 5 bilet alabilir ve 7 yaş ve üzeri seyirciler için Passolig taraftar kartı ve bilet zorunlu. Maç günü kapılar, emniyet güçlerinin kararına göre açılacak olup, aksi bir durum olmadığı takdirde maç saatinden 2 saat önce stadyum kapıları açılacak.

Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarlar, maç saatinden 2 saat öncesine kadar stadyum gişelerinden tek geçişlik kartlarını teslim alabilecek. Ayrıca Passolig mobil uygulamasını kullanarak, akıllı telefonları üzerinden stadyuma giriş yapabilecekler.

Engelli tribün biletleri, müsabaka günü sabah 09:00’da stadyum gişelerinden verilecek ve tribün kapasitesi ile sınırlı olacak. Engelli seyircilerin Passolig kartı bulundurması zorunlu olup, biletler transfer edilemeyecek.

Corendon Alanyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim - Cumartesi günü, saat 14.30'da Eryaman Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız maçın biletleri satışa çıktı.



2025 - 2026 sezonu kombineleri geçerlidir.



