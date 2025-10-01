Yangın, saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, farklı noktalardan yangına müdahale etti.

Can Kaybı ve Yaralanma Yok

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak iş yerinde büyük hasar oluştu.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.