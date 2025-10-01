Ezgi Apartmanı davasında; pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel (49) tutuklu, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (53) ise firari sanık olarak yargılanıyor. Toplamda 11 kişinin sanık olduğu davada; fenni mesul Mehmet Tekin, eski Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken, Onikişubat Belediyesi yetkilisi Sait Avşar ile bazı mühendis ve teknikerler de sanıklar arasında yer alıyor.

Sanıklara “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” ile “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamaları yöneltiliyor.

Sanıkların Savunmaları

Mehmet Tekin , fenni mesul olduğu dönemde görevlerinin bittiğini ve sonradan yapılan tadilatlardan sorumlu olmadığını söyleyerek beraatini istedi.

Mustafa Pekel , kolon kesme iddialarını reddederek, “2017’de yapılan iç dekorasyon tadilatlarının binanın statik yapısını etkilemediğini” savundu.

Sami Kervancıoğlu ise İTÜ ve ODTÜ’den gelen raporların kendilerini suçsuz gösterdiğini belirterek, “Kolon kesildiğini yargı sürecinde öğrendim” dedi.

Müşteki ve Sanık Avukatları Karşı Karşıya

Müşteki avukatları, kolonların kesildiğini, perde duvarların delindiğini ve eklenen servis asansörü gibi tadilatların yıkıma neden olduğunu öne sürerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarından Prof. Dr. Ersan Şen ise, ODTÜ’den gelen son raporun sanıkların suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savundu ve “Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasının nedeni yapılan tadilatlar değil, statik hesap hatalarıdır” dedi.

Mahkeme Kararı

Yaklaşık 14 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 12 Aralık 2025’te görülecek.