Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor’un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin’e 6 maçlık men cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı açıklamada, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Erkin’in ayrıca 134 bin TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

36 yaşındaki futbolcuya verilen cezanın 4 maçlık bölümü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketten, 2 maçlık kısmı ise müsabaka hakemlerine karşı sergilediği sportmenliğe aykırı davranışlardan kaynaklandı.

Diğer Disiplin Kararları

PFDK, Kayserispor ve Beşiktaş’a çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uygularken, Samsunspor’un Cherif Ndiaye için yaptığı ceza itirazını ise reddetti.