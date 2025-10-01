Bakan Göktaş, Sırbistan Cumhuriyeti Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Göktaş, açıklamasında şunları söyledi:

“Sırbistan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hazırladığımız ve Birleşmiş Milletler bünyesinde imzaya açtığımız ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin küresel ölçekteki ilk imzacısı oldu. Sözleşmemizi yaygınlaştırmak ve tüm dünya çocuklarına daha güvenli bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ile Görüşme

Belgrad Kadın Konferansı kapsamında Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan ile de bir araya gelen Göktaş, sosyal hizmetler alanında yürütülen programların kapsamının genişletilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik iş birliği mesajı verdi.

Göktaş, “Uluslararası temaslarımızla kadınların güçlendirilmesi, ailelerimizin refahı ve çocuklarımızın geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tamara Vučić ile Kadınların Güçlenmesi Ele Alındı

Bakan Göktaş ayrıca Belgrad Kadın Konferansı kapanış oturumunda Sırbistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Tamara Vučić ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin paylaşımında Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların toplumsal hayattaki rolünü güçlendirecek ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Dostluk ve iş birliğimizi daha da pekiştirecek, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”