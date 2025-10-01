Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında bir otomobilin etrafını saran grup, sürücüye saldırdı. Saldırganlardan biri yerden aldığı taşı aracın camına fırlattı.

Bunun üzerine bölgeden uzaklaşan sürücü, kısa süre sonra geri dönerek aracını kalabalığın üzerine sürdü. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile de zarar verdi.

Sürücü Kalabalık Tarafından Darbedildi

Otomobilden inen sürücü, öfkeli kalabalık tarafından darbedildi. Grup ayrıca otomobile de zarar verdi. Kavgaya ait görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sağlık Durumu İyi, Polis İnceleme Başlattı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, aracın çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Polis ekipleri ise kalabalığı dağıtarak olayla ilgili soruşturma başlattı.