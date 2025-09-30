Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenman ile sürdürecek.