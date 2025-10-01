Kaza, gece saatlerinde Çamlıyayla-Tarsus karayolu Sarıkavak mevkisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anış Beybolat yönetimindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında duran Erkan A. yönetimindeki 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Olay Yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yolcu Ahmet Beybolat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Anış Beybolat, hastaneye kaldırıldı.
Cansız Beden Morg’a Kaldırıldı
Ahmet Beybolat’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Soruşturma Sürüyor
Kazayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.