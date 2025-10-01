Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Filonun, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Paylaşımda, “Filo'ya saldırı Filistin’e saldırıdır. Güvenli geçiş talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Sumud Kavramı ve Filistin Direnişi

Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram haline geldi.

Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğinin ve kültürünün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadınlar, Sumud kavramını tasvir etmek için kullanılan simgeler arasında yer alıyor.