Ayşe Jülide ÖZDEM

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla Fas'tan gelen dört çocuk, bir hafta içinde organ nakliyle hayata tutundu.

Zorlu bir mücadele veren bu dört küçük kahraman, anne ve babalarının fedakarlığıyla sağlıkla dolu yeni bir geleceğe ‘merhaba’ dedi:

*16 yaşındaki Muhsin, babasından alınan böbrekle;

*Henüz 2 yaşındaki İhlas, annesinden alınan karaciğerle;

*9 yaşındaki Muhammed, annesinden alınan karaciğerle;

*13 yaşındaki Zehra da yine annesinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştu.

Taburcu olmadan önce Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nin Transplantasyon Servisi’nde bir araya gelen çocukların yüzlerindeki gülümseme, yaşadıkları zor günlerin geride kaldığının en büyük kanıtıydı. Artık hepsi sağlıklı; dilediklerini yiyip içebiliyor, yaşıtları gibi koşup oynamanın hayalini kuruyorlar.

Ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Evlatlarının yeniden doğuşuna tanıklık etmenin tarifsiz sevincini yaşayan aileler Prof. Dr. Mehmet Haber ve ekibine teşekkür ettiler.

Hastaların Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmesine olanak sağlayan, Fas'ın en büyük sağlık derneklerinden birinin başkanı Nawal Filali ise hayat kurtaran bu anlamlı iş birliğinin önemine dikkati çekti. Ziyaret sırasında tatlı bir sürpriz de yaşandı. Prof. Dr. Haberal, bu anlamlı güne denk gelen Nawal Filali'nin doğum gününü de kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirdi.

Organ nakliyle hayata tutunan dört çocuk, saatler sonra sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.