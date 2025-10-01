Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı ‘Fotoğraflarımda Kalan Gazze’ belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.

İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir.

Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi’ne başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.”

Uluslararası Toplumun Dikkati Gazze’ye Çevrildi

Yahia Barzaq’ın hayatını kaybetmesi, Gazze’deki çatışmaların ve gazetecilere yönelik tehlikelerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. TRT ve yetkililer, gazetecilerin haklarını koruma ve gerçeğin duyurulmasını sağlama çağrısında bulundu.

TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde,…