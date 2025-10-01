Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin minibüsle taşındığı bilgisi üzerine 28 Eylül’de harekete geçti. Takibe alınan minibüs, Belen-İskenderun otoyol bağlantısında durduruldu. Araçta, herhangi bir kimlik kartı bulunmayan 12 kaçak göçmen tespit edildi.

Polis ekipleri, göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bulunan ve insan kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 27 bin liraya el konuldu.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.