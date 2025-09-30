Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, Liverpool U19 takımına karşı oynadıkları UEFA Gençlik Ligi'ndeki maçtan sonra bazı açıklamalarda bulundu. Ünyay, Liverpool'dan korkmadıklarını söyledi.

Açıklamalarının tamamı;

''Burası çok güzel bir organizasyon. Yenmek, yenilmek önemli ama asıl önemli olan gelişmemiz, sahadaki olgunluğumuz. Burada gelişmek için, maç kondisyonu için oynadım. Biz Galatasaray'ız, çıktığımız her maçta bunun ciddiyetinin farkında olmalıyız. Bugün yenildik ama çok şey öğrendik. İnşallah bu akşam Sami Yen'de intikamını alacağız.

Galatasaray'ın karşısında kim olursa olsun, biz de Galatasaray'ız. Bunu unutmamalıyız. Özellikle maçı Sami Yen'de oynayacağız. 50 bin kişi önünde oynayacağız. Televizyonda milyonlar destekleyecek. Hiçbir korkumuz yok. Çok iyi hazırlandık. İnşallah çok güzel bir skorla taraftarımızı mutlu edeceğiz.''