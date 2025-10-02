Akşam saatlerinde başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışmaları ile hazırlıklarını tamamladı. Isınmanın ardından takım 5’e 2 pas çalışması yaparak hem kondisyon hem de takım içi pas organizasyonlarını geliştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmaları yapılarak, Kayserispor maçının stratejik planlaması üzerinde duruldu.

Teknik heyet, oyuncuların saha içi koordinasyonu ve hızlı oyun geçişleri üzerine yoğunlaştı. Özellikle orta saha ve hücum hattındaki pas trafiğinin artırılması ve savunma organizasyonunun güçlendirilmesi için çeşitli senaryolar çalışıldı.

Eksik ve Hazır Oyuncular

Trabzonspor’da sakatlık ya da cezalı oyuncuların durumu antrenman sırasında takip edilirken, teknik ekip oyuncuların hazır olma durumuna göre maç kadrosunu şekillendirecek. Fatih Tekke, takımın performansını artırmak için bireysel ve grup çalışmalarına ağırlık veriyor.

Hazırlıklar Yarın Yapılacak Son Antrenmanla Tamamlanacak

Bordo-mavili takım, Kayserispor maçına son hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Tekke, bu çalışmada maç kadrosunu büyük ölçüde belirleyecek ve oyuncuların son durumunu gözeterek taktiksel son düzenlemeleri yapacak.

Süper Lig’de Hedef 3 Puan

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralarda yer almak ve taraftarlarını sevindirmek istiyor. Bordo-mavili ekip, sahaya çıkacağı mücadelede hızlı oyun, disiplinli savunma ve etkili hücum stratejisi ile sahada olacak.