Atletizmde çekiç atma finalinde Halil Yılmazer, 74,70 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı.

Gülle atma F57 kategorisinde Muhammet Khalavandi gümüş, Hamid Haydari bronz madalya elde etti.

Disk atma kadınlar finalinde Esra Türkmen 55,58 ile gümüş, Eda Tuğsuz 56,19 ile bronz madalya aldı.

Cirit atmada Özlem Becerek, 55,56 metrelik atışıyla bronz madalya kazandı.

Eskrimde Nisanur Erbil’den Altın Madalya

Eskrimde bireysel kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarını geçerek finale yükseldi. Finalde Kamerunlu rakibini mağlup eden Erbil, altın madalya kazanarak Türkiye’nin gün içerisindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Taekwondoda Bir Altın, İki Gümüş

Taekwondoda kadınlar +70 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, finalde Özbek rakibini yenerek altın madalya aldı.

Kadınlar -63 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp, finale yükselmesinin ardından günü gümüş madalya ile tamamladı.

Erkekler -67 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu ise final karşılaşması sonrasında Türkiye’nin bir diğer gümüş madalyasını kazandı.

Team Türkiye'nin Madalya Tablosu

10’uncu gün sonunda Team Türkiye, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda toplam:

3 altın

4 gümüş

3 bronz

madalya elde etti.

Team Türkiye, bugün atletizm, güreş, eskrim ve 3x3 basketbol branşlarında mücadele edecek.