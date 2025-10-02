Yerlikaya, Ulaştırma Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışma kapsamında 19 bin 46 uyarı levhasının söküldüğünü belirterek yeni düzenlemeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımız radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orada birkaç noktada gösteren levhalarla bilecek. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz.”

Bakan ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’na ilişkin çalışmaların sürdüğünü, Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ve hazırlanan 36 maddelik yeni kanun tasarısının Meclis gündemine geleceğini söyledi. Yeni uygulamalar kapsamında mevcut uyarı levhalarının bir adım ileriye taşınacağını ve mobil uygulama ile radar noktalarının bildirilmesinin planlandığını aktardı. Yerlikaya, amaçlarının hız kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek olduğunu vurguladı.