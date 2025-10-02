Özel, konuşmasında İstanbul’daki yerel örgütlenmenin başarısını överek, “Bizler bir iktidar değişiminin tam içindeyiz” dedi. İktidarın kolay teslim olmayacağını, haksızlık ve zulümlerle koltukta kalmaya çalıştığını belirten Özel, kararlılık ve örgütlü mücadele sayesinde başarıya ulaşıldığını ifade etti.

“Filistin’de Adil ve Kalıcı Çözümün Peşindeyiz”

Özel, ABD ve İngiltere’nin Filistin için hazırladığı planlara eleştirel yaklaştı; planların Filistin halkına sorulmadan hayata geçirilmemesi gerektiğini söyledi. “Biz Filistin meselesinde Trump’ın çizdiği sınırların içinde değil; Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’la çizdiği dostluğun peşindeyiz” diyen Özel, Türkiye’nin Filistin davasında tutarlı bir duruş sergileyeceğini vurguladı.

Sumud Filosu’na yönelik kuşatma ve İsrail askerlerinin müdahalesine de değinen Özel, “Buradan Filistinli kardeşlerimize ve Sumud filosundaki tüm barış aktivistlerine Küçükçekmece’den en kuvvetli selamlarımızı yolluyoruz” ifadelerini kullandı.

İç Politikada Sert Mesajlar: “Ekrem Başkan Tertemizdir”

Özel, iktidarı ve uygulamalarını eleştirirken Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a destek verdi; İmamoğlu’nun “dört kez üst üste Tayyip Erdoğan’ı yenmesi” nedeniyle hedef alındığını, ancak kendilerinin bu baskılara rağmen yılmayacağını söyledi. 19 Mart darbesinin 195. günü vurgusuyla önümüzdeki günlerde yapılacak eyleme dikkat çeken Özel, “Halk kazanacak, millet kazanacak” dedi.

Yargı ve “Yeni Kollar” Eleştirisi

Özel, iktidarın yeni kurduğu yapıları ve yargı üzerindeki atamaları eleştirerek, “Yargı eliyle seçim kazanmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Vatandaşlara ve teşkilata güven çağrısı yapan Özel, meydanlarda ve eylemlerde kararlılıkla duracaklarını belirtti.