Emine Erdoğan, mesajında zirveye öncülük eden Litvanya Devlet Başkanı’nın eşi Diana Nausėdienė Hanımefendi’ye gönülden teşekkür ederek, böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm isimlere takdirlerini iletti. Erdoğan, aileyi merkeze alan politika ve projelerin toplumun her kesimine olumlu etkiler sunacağını ifade etti.

Zirve kapsamında dünya genelinden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek, toplumsal dayanışma, yaşlı hakları, aile odaklı politikalar ve kültürel iş birliği konularını ele aldı. Emine Erdoğan, mesajında, bu tür uluslararası iş birliklerinin, yaşlı ve yalnız bireyler için sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Aileyi merkeze alan adımlar, sadece bireylerin değil, toplumların da refahına hizmet eder. Bu inancı paylaşan değerli isimlerin buluştuğu bu zirve, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan önemli bir platformdur” dedi.

Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi, katılımcıların deneyimlerini ve projelerini paylaşmasının yanı sıra, farklı ülkeler arasında sosyal dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Erdoğan’ın video mesajı, zirveye katılamayan ancak katkı sunmak isteyen uluslararası isimler için de ilham kaynağı oldu.

