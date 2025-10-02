Olay, 30 Eylül’de Reyhanlı–Antakya kara yolunda meydana geldi. Polis tarafından durdurulan araçta yapılan kontrolde yabancı uyruklu 11 kişinin herhangi bir kimlik veya tanıtma belgesi bulunmadığı tespit edildi.

Göçmenler Göç İdaresi’ne Teslim Edildi

Yakalanan 11 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Organizatör Tutuklandı

Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.