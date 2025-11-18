Dünyaca ünlü Cambridge University Press tarafından hazırlanan Cambrigde Sözlüğü,İngilizce başta olmak üzere birçok dilde kelime anlamları, telaffuzlar, örnek cümlelerle yön veren Cambrigde Sözlüğü 2025 yılının kelimesini Parasosyal (tek taraflı duygusal ilişki) olarak belirledi. İşte Parasosyal Kelimesinin anlamı...

Parasosyal Kelimesinin anlamı nedir?

Parasosyal kelimesi, medya ve iletişim alanında kullanılan bir terimdir ve tek taraflı duygusal ilişki anlamına gelir. Bu ilişkide kişi, bir ünlü, dizi karakteri, sosyal medya fenomeni veya ekran yüzüyle sanki gerçek hayatta tanışıyormuş gibi bir yakınlık hisseder; ancak karşı taraf onu hiç tanımaz anlamını ifade eder.

CamBridge University Nedir? Nasıl Bir Kurumdur?

Parasosyal (İngilizce: parasocial) kelimesi, özellikle tek taraflı ilişkileri ifade etmek için kullanılır. Bu tür ilişkilerde kişi, bir ünlü, influencer, dizi karakteri veya sosyal medya kişiliğiyle gerçek bir iletişim yokmuş gibi hissetmesine rağmen, sanki karşılıklı bir bağ varmış gibi duygusal yakınlık kurar.