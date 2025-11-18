Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ismi Mehmet, kadınlarda ise Fatma oldu. Bu isimlerin anlamı nedir? neden en çok tercih edilen 2 isim işte detaylar...

Bir araştırmaya göre son yıllarda modern isimlerden çok klasik isimler tercih edildiği ifade ediliyor.

Mehmet isminin anlamı nedir?

Mehmet, Türkçede en yaygın kullanılan erkek isimlerinden birisi olup, kökeni Arapça “Muhammed” adından gelir. Aynı zamanda övülmüş kişi anlamına gelirken, Hz Muhammet'e saygı ve sevgi anlamına gelir.

Fatma isminin anlamı nedir?

Fatma ismi Arapça kökenli bir ad olup, İslam Kültüründe çok önemli bir öneme sahiptir. Özellikle Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’dan dolayı yaygınlaşmış ve sevilen bir isim