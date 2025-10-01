Kulüp tarafından açıklanan gündemde şu maddeler yer alıyor:

Açılış ve yoklama işlemleri

Başkanlık Divanı seçimi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

24 Mayıs – 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası

Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası

Tahmini bütçenin görüşülerek kabul veya reddi

2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 bütçe dönemlerinde yapılacak borçlanmalara ilişkin ek bütçe onayı

Kulüp organlarının seçimi

Dilek ve temenniler

Kapanış

Kulüp yetkilileri, kongrenin hafta içi düzenlenmesinin sebebini salon müsaitliği ve 25 Ekim 2025 tarihinde hafta sonu oynanacak Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı olarak açıkladı.

Toplantının, MKE Ankaragücü’nün yönetim ve mali işleyişine ilişkin kritik kararların alınacağı önemli bir oturum olması bekleniyor.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI



Kulübümüzün Yönetim Kurulu tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 16.10.2025 Perşembe günü… pic.twitter.com/AE2pekZGOw — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 30, 2025