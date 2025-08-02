ÇEKÜL Vakfı'nın kurucusu, sanat tarihçisi ve mimar Prof. Dr. Metin Sözen yaşamını yitirdi. Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını koruma mücadelesi veren Sözen’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda Türkiye’de öncü isimlerden biri olan Prof. Dr. Metin Sözen, hayatını kaybetti. 1936 yılında Harput’ta dünyaya gelen Sözen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde uzun yıllar akademisyen olarak görev yaptı. Ancak onu kamuoyunun tanımasını sağlayan asıl faaliyetleri, kentlerin tarihi dokusunu koruma amacıyla sahada sürdürdüğü mücadeleler oldu.

Kurucusu olduğu ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel yönetimlerle iş birliği yaptı, binlerce yapının korunmasında öncülük etti. Tarihi Kentler Birliği'nin de kurucu başkanlığını üstlenen Sözen, “geleceğin geçmişe borcu var” sözünü kendisine ilke edinmişti.

Sözen’in vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda sanatçı, akademisyen, belediye başkanı ve sivil toplum temsilcisi taziye mesajı paylaştı. ÇEKÜL Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Geride korunmuş doğa, yaşatılmış kentler ve binlerce öğrencinin yüreğine dokunmuş bir hoca bıraktı. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” denildi.

Cenaze törenine dair bilgiler ise henüz paylaşılmadı.