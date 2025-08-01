Gıda güvenliği denetimleri kapsamında yapılan laboratuvar analizlerinde, Bifet markasına ait dana salam ürününde domuz eti tespit edildiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen rutin gıda denetimlerinde, etiketinde “dana salam” ifadesi bulunan Bifet markalı ürünlerde yapılan incelemelerde domuz DNA’sına rastlandı.

Tespit üzerine firma hakkında yasal işlem başlatıldığı ve ürünlerin piyasadan toplatılacağı bildirildi. Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerin artarak süreceğini vurgularken, tüketicilere de ürün ambalajlarını ve içerik bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Skandalın ardından sosyal medyada da tepki çeken olayla ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.